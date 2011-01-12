При пожаре погиб двухлетний ребенок

В городе Брянка Луганской области во время пожара в частном доме погиб оставленный без присмотра двухлетний ребенок.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства чрезвычайных ситуаций, накануне 25-летняя владелица дома пошла в детский сад забрать 4-летнюю дочку, оставив дома самого двухлетнего сына. Вернувшись через час, женщина увидела, что внутри дома начался пожар. Вызванные на место спасатели МЧС обнаружили в доме сильно обгоревшее тело мальчика.

По факту трагедии ведется расследование.