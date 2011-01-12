В Запорожье стреляли в экс-гендиректора аэропорта

В Запорожье совершено покушение на экс-генерального директора ГП "Международный аэропорт «Запорожье" Евгения КАРГАЛЬСКОГО.

Об этом сообщили УНИАН в руководстве Запорожского аэропорта.

По их данным, преступление было совершено 11 января в Жовтневом районе Запорожья - возле спорткомплекса, где бывший гендиректор аэропорта «Запорожье", ныне занимающий должность замдиректора ООО "ЮгСпецсервис" (топливной компании, осуществляющей заправку самолетов на территории Запорожского аэропорта - УНИАН), ожидал своего сына-школьника с тренировки.

"Неизвестный несколько раз выстрелил в Е.КАРГАЛЬСКОГО, когда он находился в машине. В результате с огнестрельными ранениями он был в крайне тяжелом состоянии доставлен в больницу и в срочном порядке прооперирован", - рассказали в аэропорту.

По информации медиков 5-й горбольницы, "по предварительным данным, операция прошла успешно, и на данный момент непосредственной угрозы жизни пострадавшего нет".

В руководстве Запорожского главка милиции факт совершения преступления в отношении экс-гендиректора ГП "Международный аэропорт «Запорожье" УНИАН подтвердили и сообщили, что данное преступление квалифицировано, как "покушение на убийство".

"Возбуждено уголовное дело по ст. 15, 115 Уголовного кодекса Украины - "покушение на убийство". Ведется следствие. Задержать стрелявшего пока не удалось", - констатировали в ГУ МВД Украины в Запорожской области.