Васюник: в деятельности рабочей группы наметился прогресс

Несмотря на попытки затягивать переговорный процесс, в деятельности рабочей группы по подготовке досрочных выборов наметился прогресс. Об этом заявил первый заместитель главы Секретариата Президента Украины Иван ВАСЮНИК, сообщает пресс-служба Президента Украины.

Он сообщил, что сегодня продолжалась работа над проработкой проектов отдельных нормативно-правовых актов из согласованного пакета решений, необходимых для обеспечения честных, прозрачных, демократических выборов в Верховную Раду Украины.

Также рабочая группа заслушала результаты экспертной проработки проекта закона о внесении изменений в Закон Украины «О статусе народного депутата Украины» (с целью обеспечения реализации п. 6 ч. 2 ст. 81 Конституции Украины), а также изменения в Кодекс административного судопроизводства Украины (ради обеспечения беспристрастного рассмотрения судебных исков относительно избирательного процесса).

Кроме того, первый заместитель главы Секретариата Президента отметил, что попытки наскоро внести изменения в Основной Закон, как того требуют отдельные представители переговорного процесса, являются неприемлемыми.

«Этот процесс требует комплексного подхода, – отметил он. – А потому стороны пришли к согласию относительно создания на паритетных принципах единственной рабочей комиссии по подготовке проекта новой редакции Конституции Украины».

По словам И.ВАСЮНИКА, комиссия должна работать над новой редакцией Конституции Украины и до, и после досрочных выборов с тем, чтобы вынести согласованный текст нового Основного Закона на всеукраинский референдум.