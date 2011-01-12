Российский газ для Украины может подорожать?

Цена природного газа, поставляемого в Украину российским ОАО «Газпром», во II-III кварталах 2011 года может вырасти на 6,1% - до 280 долл. за тыс. куб. м по сравнению с 264 долл. за тыс. куб. м в I квартале 2011 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал бывший уполномоченный Президента Украины по вопросам энергетической безопасности Богдан СОКОЛОВСКИЙ сегодня на пресс-конференции в Киеве.

«Я прогнозирую, что во II-III кварталах цена, наверное, будет выше – где-то 280 долларов и, может, несколько выше», - сказал он.

Также эксперт добавил, что контракты на поставку газа в Украину необходимо пересматривать, и назвал ошибочной позицию правительства Украины, которое хочет изменить только формулу формирования цены, а не контракты.

«Думаю, ошибочной является позиция правительства пересмотреть только формулу - необходимо пересматривать в корне… учитывать все нюансы и строить новый формат взаимодействия», - добавил эксперт.

Как сообщалось, согласно подписанным в январе 2009 года российско-украинским газовым контрактам на период до 2020 года, цена импорта российского газа рассчитывается по формуле, учитывающей изменение цен на мазут и газойль.

В первом квартале 2010 года цена импортируемого российского газа возросла до 305,68 долл. за тыс. куб. м по сравнению с 208,12 долл. за тыс. куб. м в четвертом квартале 2009 года.

Благодаря подписанным в апреле 2010 года харьковским соглашениям, во втором квартале 2010 года цена импортируемого НАК «Нафтогаз Украины» газа, по данным Министерства экономики, снизилась до 232,86 долл. за тыс. куб. м, в третьем она составила 248,72 долл. за тыс. куб. м, в четвертом – 252,11 долл. за тыс. куб. м.

В первом квартале 2011 года цена импортируемого в Украину газа составит 264 долл. за тыс. куб. м.

В то же время в законе о государственном бюджете на 2011 год средняя цена импортируемого природного газа прогнозируется на уровне 269 долл. за тыс. куб. м.