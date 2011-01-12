Тернополь ввел туристический сбор

Тернопольский городской совет ввел туристический сбор.

Как передает корреспондент УНИАН, такое решение было принято 5 января на сессии горсовета.

Как отмечено в решении, сбор будут платить администрации гостиниц, кемпингов, мотелей, общежитий для приезжих и других заведений гостиничного типа, квартирно-посреднические организации, которые направляют неорганизованных лиц на поселение в дома или квартиры, принадлежащие физическим лицам на праве собственности или на праве пользования по договору о найме.

Сбор установлен в размере 1% стоимости всего периода проживания за вычетом налога на добавленную стоимость. При этом обусловлено, что в стоимость проживания не включаются расходы на питание и бытовые услуги.

От уплаты туристического сбора освобождены лица, которые прибыли в командировку, инвалиды, дети-инвалиды и лица, сопровождающие инвалидов первой группы или детей-инвалидов, ветераны войны, участники ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС и лица, прибывшие по путевкам в санатории и пансионаты, которые находятся в области, и не успели добраться до пункта назначения.