За 10 дней милиция изъяла в школах более 35 кг наркотиков

Подразделениями по борьбе с незаконным оборотом наркотиков Министерства внутренних дел Украины в период с 10 по 25 апреля этого года в учебных заведениях было изъято свыше 35 кг наркотических средств и психотропных веществ.

Как сообщили УНИАН в Департаменте связей с общественностью МВД Украины, оперативно-профилактические мероприятия под условным названием "Генофонд" проводились в рамках выполнения Программы реализации государственной политики в сфере борьбы с незаконными оборотом наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров на 2003-2010 годы и согласно плану основных мероприятий МВД Украины на 2007 год. Цель операции - предотвратить проникновение наркотических средств и психотропных веществ в учебные заведения нашего государства.

Как отметили в ДСО, за период отработки работниками милиции было проверено 15,8 тысячи мест учебы несовершеннолетних и молодежи. Было отработано 17,3 тыс. несовершеннолетних, которые по различным причинам находятся на учете в органах внутренних дел, в т.ч. 5167 - потребителей наркотиков.

По результатам операции, в состоянии наркотического опьянения милицией было задержано 140 несовершеннолетних, в т.ч. 45 - учеников школ, лицеев и гимназий, а в учебных заведениях и на прилегающих к ним территориях выявлено 430 фактов незаконного обращения наркотиков, к которым причастны ученики и студенты. Больше всего таких фактов выявлено в Волынской, Луганской и Сумской областях.

В частности, работниками отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотиков УМВД Украины в Волынской области в ходе реализации оперативных материалов разоблачена преступная группа из 6 человек, которые на протяжении длительного времени занимались сбытом наркотических средств вблизи детско-юношеской спортивной школы и Межрегиональной Академии управления персоналом в Луцке. В городе Глухове Сумской области и городе Северодонецке Луганской области работники милиции во время проведения оперативной закупки марихуаны и опия задержали студента Глуховского университета ученика и ученика ПТУ №15 города Северодонецка.

В целом в период операции из незаконного обращения изъято свыше 35 кг наркотических средств и психотропных веществ, в т.ч. 24 кг маковой соломы, 11 кг марихуаны, 438 г опия, 15 г героина, 29 таблеток экстази, 17 г амфетамина. Наибольшее количество наркотиков было изъято в общеобразовательных школах - 15,4 кг.

По выявленным фактам возбуждено 251 уголовное дело, в т.ч. 87 - за сбыт наркотиков, 139 - за хранение, 18 - за склонение к употреблению наркотиков и 7 за организацию мест для употребления и изготовления наркотиков. К 185, в т.ч. 81 несовершеннолетнему, были применены меры административного влияния. Выявлен и поставлен на учет 271 несовершеннолетний потребитель наркотиков, из которых 17 - по сообщению органов образования. В горрайгосадминистрации направлено 111 представлений о причинах и условиях, которые способствуют распространению наркотиков в учебных заведениях.

Руководство МВД Украины призывает граждан не оставаться безразличными и сообщать о фактах изготовления и распространения наркотических веществ милиции по телефону доверия: 8 (044) 289-13-24.