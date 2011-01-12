Как изменились цены (по областям)

В декабре 2010 года против ноября и в целом за 2010 год во всех областях Украины зафиксирована инфляция (кроме Хмельницкой области, где отмечалась дефляция 0,1% в декабре).

Об этом сообщается на официальном сайте Государственного комитета статистики Украины.

По данным Госкомстата, лидерами роста потребительских цен по итогам декабря 2010 г. стали Днепропетровская и Донецкая области - 1,3%, г. Киев и АР Крым - 1,1%, г. Севастополь - 1,2%.

С начала года (декабрь 2010 года против декабря 2009 года) во всех областях Украины зафиксирована инфляция, при этом потребительские цены больше всего выросли в Севастополе - на 12,8%, Херсонской области - 10,6%, Одесской и Луганской областях - 10,5%, Донецкой области - 10,3%. Меньше всего цены выросли в Винницкой - 7%, Киевской - 7,9%, Волынской - 8,1%, Черновицкой - 8,2% - областях.

Лидерами роста цен на продукты питания и безалкогольные напитки в декабре стали: г. Севастополь и Донецкая область - 1,8%, АР Крым - 1,6%, Запорожская и Сумская области - 1,5%. Меньше всего цены выросли в Волынской, Житомирской, Черкасской областях - 0,2%. В Хмельницкой области зафиксировано снижение цен - на 0,2%.

Лидерами роста цен на продукты питания и безалкогольные напитки в 2010 году (декабрь 2010 года к декабрю 2009 года) стали Донецкая - 13,3%, Херсонская - 12,2%, Одесская - 11,8% - области и г. Севастополь - 13,1%.

Алкогольные напитки и табачные изделия в декабре против ноября больше всего подорожали в Донецкой обл. - 2,3%, Киевской обл. - 1,6%, АР Крым - 1,2%, г. Киев - 1,1%. В Ивано-Франковской и Сумской областях цены не изменились, в Харьковской и Житомирской областях зафиксировано снижение цен - на 0,2%.

Лидерами роста цен на алкогольные напитки и табачные изделия в 2010 году (декабрь 2010 года к декабрю 2009 года) стали Херсонская - 27%, Луганская - 26,4%, Запорожская - 25,7% - области и АР Крым — 27,9%.

Цены на одежду и обувь в декабре больше всего выросли в Днепропетровской области - на 0,6%, Херсонской, Луганской, Одесской, Черниговской - 0,4% - областях. В Волынской, Киевской, Львовской, Тернопольской, Черкасской и Черновицкой областях цены не изменились. В Хмельницкой области зафиксировано снижение цен на 0,3%, в АР Крым, Ривненской и Сумской областях - на 0,1%.

Лидерами роста цен на одежду и обувь в 2010 году (декабрь 2010 года к декабрю 2009 года) стали Херсонская и Закарпатская области - 5,3%, Полтавская область - 5,2%, Одесская область - 4,8%. В Кировоградской области зафиксировано снижение цен на 0,1%.

Жилье, вода, электроэнергия, газ и другие виды топлива в декабре к ноябрю больше всего подорожали в Днепропетровской области - 2,1%, Херсонской области - 1,4%, Николаевской области - 1%. Снижение цен зафиксировано только в Ровенской и Ивано-Франковской областях - на 0,1% и 1% соответственно. В Закарпатской, Кировоградской, Львовской, Полтавской, Тернопольской, Хмельницкой, Черкасской областях, а также в городах Киев и Севастополь цены не изменились.

Лидерами роста цен на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива в 2010 году (декабрь 2010 года к декабрю 2009 года) стали Киевская - 18,8%, Сумская - 17,9%, Запорожская - 16,9% - области, а также г. Севастополь - 33,6%.

Цены на предметы домашнего обихода, бытовую технику и текущее содержание жилья в декабре 2010 г. к ноябрю больше всего выросли в Днепропетровской и Луганской областях - 0,7%, Херсонской области - 0,6%. Снижение цен зафиксировано в Винницкой - 0,4%, Хмельницкой - 0,7%, Черновицкой - 0,1% - областях. В Житомирской, Закарпатской, Николаевской областях цены не изменились.

Лидерами роста цен на предметы домашнего обихода, бытовую технику и текущее содержание жилья в 2010 году (декабрь 2010 года к декабрю 2009 года) стали Днепропетровская - 3,1%, Одесская - 2,8%, Черниговская - 2,3% - области. Снижение цен по итогам года зафиксировано в Винницкой - 0,6%, Закарпатской - 0,3%, Запорожской - 0,5%, Хмельницкой - 1,2%, Черновицкой - 1,3% - областях.

Лидерами роста цен на услуги здравоохранения в декабре стали Тернопольская область - 1%, Запорожская область - 0,8%, Днепропетровская область и г. Киев - 0,6%. Снижение цен зафиксировано в Хмельницкой - 0,4%, Одесской - 0,5%, Закарпатской - 0,2%, Житомирской - 0,1% - областях. В Харьковской области цены не изменились.

Лидерами роста цен на услуги здравоохранения в 2010 году (декабрь 2010 года к декабрю 2009 года) стали Черниговская - 10%, Луганская - 8,9%, Ровенская - 8,6% - области, а также г. Киев - 9,1%. Снижение цен зафиксировано только в Винницкой области - 0,9%.

В декабре к ноябрю во всех областях зафиксирован рост цен на услуги транспорта. Больше всего цены выросли Хмельницкой - 3,2%, Закарпатской - 2,4%, Днепропетровской - 2% - областях, АР Крым - 2%, г. Киев и г. Севастополь - на 2,2% и 3,1% соответственно.

Лидерами роста цен на услуги транспорта в 2010 году (декабрь 2010 года к декабрю 2009 года) стали Черновицкая - 13%, Кировоградская - 9,7%, Хмельницкая - 8,6% - области, а также г. Севастополь - 13%.

Цены на услуги связи в декабре против ноября снизились в 10 областях страны, АР Крым и г. Севастополь, в среднем на 0,1%. Рост цен зафиксирован только в Кировоградской области - 0,1%. В 13 областях и Киеве цены не изменились.

По итогам 2010 года во всех областях Украины зафиксировано снижение цен на услуги связи, самое значительное в Черниговской - 12%, Донецкой - 10,6%, Хмельницкой - 10,4% - областях.

Цены в сфере отдыха и культуры в декабре против ноября больше всего выросли в Херсонской области - 1,8% и г. Киев - 0,7%. Снижение цен зафиксировано в Винницкой - 0,2%, Хмельницкой - 0,7% и Черновицкой - 0,1% - областях, а также в г. Севастополь - 0,2%. В Ивано-Франковской, Киевской, Тернопольской и Черкасской областях цены не изменились.

Лидерами роста цен в сфере отдыха и культуры в 2010 году (декабрь 2010 года к декабрю 2009 года) стали Днепропетровская - 6,8%, Сумская - 5%, Николаевская - 4,5% - области. Снижение цен зафиксировано в Черкасской - и Винницкой областях - 0,1% и 1% соответственно.

Стоимость образования в декабре к ноябрю практически не изменилась. Рост цен зафиксирован в 6 областях и г. Севастополь (на 1,8%). В Сумской области зафиксировано снижение цен на 0,1%. В 18 областях Украины стоимость образования не изменилась.

Лидерами роста стоимости образования в 2010 году (декабрь 2010 года к декабрю 2009 года) стали Днепропетровская - 15,6%, Львовская - 14,9%, Одесская - 14,8% - области.

Стоимость услуг ресторанов и гостиниц в декабре к ноябрю больше всего выросла в Кировоградской области - на 1,1%, в Луганской и Одесской областях и г. Киев - 0,8%. Во Львовской, Николаевской, Хмельницкой областях и г. Севастополь цены не изменились.

Лидерами роста цен на услуги ресторанов и гостиниц в 2010 году (декабрь 2010 года к декабрю 2009 года) стали Черниговская - 11,7%, Луганская - 11,2% и Ровенская - 10,3% - области.