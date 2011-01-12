Тяжело раненная конгрессмен США стала самостоятельно дышать

Состояние здоровья члена палаты представителей Конгресса США Габриэль Гиффордс, тяжело раненной в голову в результате покушения 8 января в городе Тусон, штат Аризона, улучшилось, пишет ИТАР-ТАСС. 40-летняя пациентка сегодня стала самостоятельно дышать.

Как сообщил ведущий нейрохирург больницы Майкл Лемол, он с коллегами настроен оптимистично. "Мы надеемся", - добавил он, уточнив, что процесс выздоровления пациентов с ранениями такого типа сложный и длительный. "Он протекает неделю за неделей, месяц за месяцем", - констатировал Лемол.

Пуля вошла в затылок и вышла чуть выше надбровной дуги, поразив участок головного мозга, отвечающий за речь. В выходные хирурги во время операции, длившейся два часа, сняли фрагмент черепа с целью свести к минимуму негативные последствия в случае вероятного отека мозга. Пациентка во избежание заражения дыхательных путей по-прежнему подключена к аппарату искусственного дыхания. Когда Гиффордс находится в сознании, она реагирует на внешние раздражители, понимает речь и повинуется командам врачей, двигая пальцами рук.