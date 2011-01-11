ВР запретила продавать Укрспирт
17:40, 11 января 2011Общество
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"За" голосовали 228 нардепов из 410
Верховная Рада Украины внесла "Укрспирт" в перечень предприятий, не подлежащих приватизации.
Как передает корреспондент УНИАН, за принятие в целом закона Украины "О внесении изменения в Закон Украины "О перечне объектов права государственной собственности, не подлежащих приватизации” проголосовали 228 народных депутатов из 410, зарегистрированных в сессионном зале.
Целью принятия этого закона является предотвращение отчуждения Государственного предприятия спиртовой и ликероводочной промышленности "Укрспирт" из государственной собственности путем включения его в перечень объектов права государственной собственности, не подлежащих приватизации.
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