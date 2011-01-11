Директор банка присвоил более полумиллиона денег клиентов

Суворовский райотдел милиции Херсона возбудил уголовное дело в отношении директора одного из банков, который присвоил 528,272 тыс. грн. средств вкладчиков банка.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Управления МВД Украины в Херсонской области.

Согласно сообщению, получив средства, директор банка заверил вкладчиков, что зачислит деньги на депозитные счета, однако потратил их на собственные нужды.

Дело возбуждено по двум статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 4 ст. 190 "Мошенничество" (карается лишением свободы на срок от 5 до 12 лет с конфискацией имущества) и ч. 2. ст. 366 "Служебный подлог" (карается лишением свободы на срок от 2 до 5 лет). Ведется следствие.