Директор банка присвоил более полумиллиона денег клиентов
13:39, 11 января 2011Общество
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Возбуждено уголовное дело
Суворовский райотдел милиции Херсона возбудил уголовное дело в отношении директора одного из банков, который присвоил 528,272 тыс. грн. средств вкладчиков банка.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Управления МВД Украины в Херсонской области.
Согласно сообщению, получив средства, директор банка заверил вкладчиков, что зачислит деньги на депозитные счета, однако потратил их на собственные нужды.
Дело возбуждено по двум статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 4 ст. 190 "Мошенничество" (карается лишением свободы на срок от 5 до 12 лет с конфискацией имущества) и ч. 2. ст. 366 "Служебный подлог" (карается лишением свободы на срок от 2 до 5 лет). Ведется следствие.
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