Умерла Клара Гудзык

9 января на 81-м году ушла из жизни чрезвычайно светлый человек – Клара Филипповна ГУДЗЫК, журналистка газеты «День», автор книги «Апокриф Клары Гудзык» из серии Библиотека газеты «День» «Украина Incognita», общественный деятель, публицист и философ.

Об этом УНИАН сообщили в газете «День».

В издании отметили, что К.ГУДЗЫК пришла в журналистику после шестидесяти лет, большую часть жизни проработав в технической сфере, но смелыми и глубокими текстами сразу завоевала любовь и уважение широкой аудитории читателей. В первую очередь Клара Филипповна остановилась на религиозной тематике и, хорошо зная историю и философию, всегда имела свой интересный и нестандартный взгляд. Благодаря этому завоевала авторитет среди всех конфессий, имела личную встречу с Папой Римским Иоанном Павлом II. Однако К.ГУДЗЫК всегда оставалась непредвзятой в своих взглядах и над религиозными противоречиями. Свободным и смелым мнением, знаниями, непосредственностью и объективностью запомнились тексты Клары ГУДЗЫК.

Вместе с родными и близкими редакция газеты «День» глубоко скорбит по поводу невосполнимой утраты. С уходом в вечность Клары ГУДЗЫК дописана яркая страница истории украинской журналистики, которая должна изучаться в университетах, отметили в газете.

Прощание с К.ГУДЗЫК состоится 12 января в 10.30 на Байковом кладбище.

Коллектив УНИАН присоединяется к искренним соболезнованиям родным и близким Клары Гудзик. Как отметил главный редактор УНИАН Александр Харченко, именно в УНИАН начала свою журналистскую карьеру Клара Филипповна: “ Агентство выпускало тогда еженедельные вестники “УНИАН-политика”, “УНИАН-общество”, и Клара Филипповна готовила для них статьи на религиозную тематику. Нужно было видеть, с каким желанием она начала осваивать в сущности новую для себя профессию на седьмом десятке лет. Как каждый из нас, она имела симпатии и антипатии, однако в своих публикациях она всегда была взвешенной, аргументированной и деликатной. В жизни же Клара Филипповна всегда оставалась чрезвычайно благородным и интеллигентным человеком, и такой ее запомнят все, кто был рядом”.