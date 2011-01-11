Пьяные студенты разбили ледяную скульптуру Эйфелевой башни

В ночь с 9 на 10 января четыре студента винницких вузов, среди которых была и девушка, разбили ледяную скульптуру Эйфелевой башни, которая была установлена на Театральной площади в канун нового 2011 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил начальник Винницкого городского управления милиции Юрий КУЦЫЙ.

По его словам, ночью трое молодых людей и девушка, 1992 года рождения, осуществили акт вандализма, разбив ледяную копию Эйфелевой башни.

"Сотрудникам винницкой милиции по горячим следам удалось установить личности вандалов и задержать их", - отметил Ю.КУЦЫЙ.

Он сообщил, что задержанные находились в состоянии алкогольного опьянения.

Ю.КУЦЫЙ рассказал, что 10 января Ленинский райсуд Винницы привлек их к административной ответственности, назначив трем студентам по 15 суток админареста, а девушке-студентке – 5 суток.

"В отношении этих лиц сейчас городской совет готовит еще один судебный иск о возмещении материальных убытков за этот акт вандализма", - отметил руководитель городского управления милиции.

Как сообщал УНИАН, 30 декабря в Виннице, на Театральной площади, проходил фестиваль молодежного творчества "Винницкий Монмартр", во время которого была установлена копия Эйфелевой башни из льда высотой 2,5 метра.