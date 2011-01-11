В новом году цены продолжат шокировать

Кушать в новом году станет еще дороже. В минагрополитики обвиняют спекулянтов и мировой кризис. Впрочем, гречка, невзирая на эти уверения - не дешевеет, а наоборот.

По прогнозам, первым и больше всего, будет расти в цене - все, что из огорода и от скота. Подорожают овощи, яйца, молочная продукция и мясо. Его, говорят, украинцы вообще начали потреблять много. В этом году, по предыдущим подсчетам, мяса съедят больше на 85 тысяч тонн.

"Эти индексы роста цен не будут выше инфляционных индексов 10% ", - отметил директор департамента развития Анатолий Розгон.

Хотя за первые 10 дней нового года цены на сахар и масло уже выросли на 5%. Это, успокаивает чиновник, спекуляция. Уже обратились в Антимонопольный комитет, чтобы вернуть цены назад.

В этом году, заверяет, никаких оснований для подорожания хлеба и гречки нет. Но, чтобы и на этом не спекулировали, в министерстве уже придумали план действий: первое мероприятие - обеспечить производство, второе - это обеспечить накопление ресурсов.

Съедобных ресурсов разных и побольше готовы накапливать в аграрном фонде уже со следующего месяца. А, чтобы больше было молока - селянам обещают дотации - за каждую голову 2 тысячи гривен на год. Пока что решают, за чью голову платить - коровью или телячью.

Овощи, обещают в МинАПК, продавать будет где. За госсредства настроят огромных оптовых базаров. До октября они появятся в Киеве, Львове, Донецке, Харькове и Запорожье.

ТСН