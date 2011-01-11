Губернатор: экономика Львовщины на 60 процентов теневая

Экономика во Львовской области на 60 процентов теневая - заявляет глава Львовской облгосадминистрации Михаил Цымбалюк. Он готовит встречу с предпринимателями и контролирующими органами, чтобы выяснить причины.

Несколько крупных, бюджетообразующих предприятий Львовщины не в полной мере, или вообще не платят налоги, заявил Михаил Цымбалюк. А еще из области „бегут” крупные налогоплательщики, регистрируя юридический адрес в других областях. Поэтому губернатор инициирует встречу с предпринимателями и представителями контролирующих органов, чтобы узнать: что нужно для развития бизнеса в регионе. Он также считает одним из средств «детенизации» экономики реформирование налоговых органов.

Инициатива обсудить проблемы предпринимательства уместна, говорит Deutsche Welle председатель Комитета предпринимателей Львовщины Ярослав Рущишин. По его словам, предприниматели переводят налоги в другую область из-за общего высокого уровня коррупции на Львовщине. „В восточных регионах легче, за налогоплательщиками Львовщине слишком пристально смотрят. Бьют фактически тех, кто на виду, а не тех - кто в тени”.

Цифра в 60 процентов – вполне реальна, допускает Рущишин.

С ним согласен и председатель Ассоциации работодателей Львовщины Зиновий Бермес. Он добавляет, что на Львовщине и во Львове абсолютно неблагоприятный предпринимательско-инвестиционный климат. У предпринимателей частые недоразумения с налоговой и местной властью. А еще, по его мнению, нужно менять правила игры, когда предприятие должно платить налоги по месту пребывания, а не юридической регистрации.

Председатель Ассоциации уверен, что тем для обсуждения немало, потому что в новых условиях, он уверен, не готовы работать ни власть, ни бизнес. Много новых норм нуждаются в разъяснениях. Предпринимателей, например, тревожит, будет ли действовать при главе ОГА совещательный орган от предпринимательства. И если да, то какой механизм реализации его решений.