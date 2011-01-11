СБУ просит деньги на Евро-2012

Служба безопасности Украины обратилась к Кабинету министров с просьбой дофинансировать мероприятия, определенные Отраслевой целевой программой подготовки к Евро-2012, чтобы своевременно выполнить рекомендации и требования по безопасности УЕФА.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре СБУ.

Как отмечается в сообщении, все мероприятия СБУ по подготовке к Евро-2012 проходят согласно графику в рамках Программы, согласованной с уполномоченными органами Кабмина. В частности, за три года действия Программы СБУ получила лишь 30% от суммы, которая определена на финансирование мероприятий по безопасности. 90% из этих средств потрачено на закупку спецтехники, специального транспорта и проведения антитеррористических учений. Еще 10% потрачено на ремонт специальных помещений, которые будут задействованы во время проведения футбольного чемпионата.

Кроме того, в пресс-центре отметили, что в рамках программы подготовки к Евро-2012 в СБУ создана постоянно действующая рабочая группа по вопросам безопасности.

На основании рекомендаций УЕФА и запроса Национального агентства по подготовке и проведению в Украине Евро-2012 осуществлен анализ реальных и потенциальных угроз, которые могут негативно влиять на ход подготовки и проведения чемпионата.