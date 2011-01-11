СМИ выбрали лучшего министра финансов Европы 2010 года
03:50, 11 января 2011Общество
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Юрген Лиги вступил в должность в 2009-м
Лучшим министром финансов Европы 2010 года, по версии ряда международных изданий, стал глава минфина Эстонии Юрген Лиги, передает РосБизнесКонсалтинг со ссылкой на телерадиокомпанию ERR. Он вступил в должность в середине 2009 г., когда Эстония переживала глубокий спад, однако принятые им меры помогли снизить дефицит бюджета с 9% до 3% ВВП.
Оценка производилась на основании опросов среди банкиров и экономистов. Респонденты выделили способность Ю.Лиги удержать дефицит госбюджета под контролем в условиях глубокого экономического кризиса, что помогло государству выполнить критерии, необходимые для вступления в еврозону и проложить путь к восстановлению экономического роста.
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