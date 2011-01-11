СМИ выбрали лучшего министра финансов Европы 2010 года

Лучшим министром финансов Европы 2010 года, по версии ряда международных изданий, стал глава минфина Эстонии Юрген Лиги, передает РосБизнесКонсалтинг со ссылкой на телерадиокомпанию ERR. Он вступил в должность в середине 2009 г., когда Эстония переживала глубокий спад, однако принятые им меры помогли снизить дефицит бюджета с 9% до 3% ВВП.

Оценка производилась на основании опросов среди банкиров и экономистов. Респонденты выделили способность Ю.Лиги удержать дефицит госбюджета под контролем в условиях глубокого экономического кризиса, что помогло государству выполнить критерии, необходимые для вступления в еврозону и проложить путь к восстановлению экономического роста.