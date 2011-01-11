В Налоговом кодексе уточнены параметры фактических проверок

В Налоговом кодексе, вступившем в силу с 1 января 2011 года, уточнены параметры проведения фактических проверок.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной налоговой службы Украины (ГНСУ).

В частности, до 2011 года осуществлялся аналогичный фактическим проверкам контроль за проведением наличных расчетов, наличием торговых патентов и лицензий, который был регламентирован несколькими нормативными документами.

В Налоговом кодексе проверки, в том числе по вопросам соблюдения порядка осуществления расчетных и кассовых операций, получили название „фактические проверки”, отметили в ГНСУ.

Фактической является проверка по месту фактического осуществления деятельности налогоплательщиком. Она проводится без предупреждения налогоплательщика на основании решения руководителя органа налоговой службы, оформленного приказом, копия которого вручается налогоплательщику и при наличии хотя бы одного из следующих требований: по результатам проверок других налогоплательщиков выявлены факты, которые свидетельствуют о возможных нарушениях законодательства относительно производства и обращения подакцизных товаров, осуществления налогоплательщиком расчетных операций, ведения кассовых операций, наличия патентов, лицензий, свидетельств о госрегистрации, других документов, контроль за наличием которых возложен на органы ГНС и возникает необходимость проверки этих фактов; получение информации от государственных или местных органов информации, которая свидетельствует о возможных нарушениях налогоплательщиком законодательства; письменного обращения покупателя (потребителя) о нарушении налогоплательщиком порядка проведения расчетных операций, кассовых операций, патентования или лицензирования; неподача субъектом хозяйствования обязательной отчетности об использовании регистраторов расчетных операций, расчетных книг и книг учета расчетных операций, представления их с нулевыми показателями; получение информации о нарушении требований законодательства в части производства, учета, хранения и транспортировки спирта, алкогольных напитков и табачных изделий и целевого использования спирта налогоплательщиками; выявление по результатам предварительной проверки нарушений относительно соблюдения порядка расчетных операций, ведения кассовых операций, наличия лицензий, патентов, свидетельств, производства и обращения подакцизных товаров, соблюдения работодателем законодательства о заключении трудового договора, оформления трудовых отношений с работниками; получение информации об использовании труда наемных лиц без надлежащего оформления трудовых отношений и выплате работодателями зарплаты без уплаты налогов в бюджет.

Перед началом фактической проверки ГНС может провести контрольную расчетную операцию (контрольную закупку). При этом товары, которые были получены во время такой закупки, подлежат возврату налогоплательщику в неповрежденном виде.

Фактическая проверка проводится двумя и больше должностными лицами органов ГНС в присутствии должностных лиц субъекта хозяйствования или его представителя. Длительность фактических проверок не должна превышать 10 суток. Продление срока такой проверки осуществляется по решению руководителя органа ГНС не более чем на 5 дней. Основаниями для увеличения срока проверки являются: заявление субъекта хозяйствования; посменный режим работы или суммированный учет рабочего времени субъекта хозяйствования.