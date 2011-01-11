Саркози за ослабление роли доллара

Президент США Барак Обама встретился в Вашингтоне с президентом Франции Николя Саркози и заявил, что обеим странам надо "совместно работать" для противодействия финансовым проблемам, возникшим после выхода из глобальной рецессии, сообщает Радио Свобода.

По словам Обамы, происходит процесс выздоровления экономики, но ещё не достигнуты желаемые показатели.

Саркози обратил внимание на "дисбаланс" между мировыми валютами. Он, в частности, заметил, что мировые финансы не должны в столь значительной степени, как ныне, опираться на американский доллар в качестве главной резервной валюты.

Оба лидера обсудили также вопросы, связанные с предстоящими в этом году саммитами G8 и G20.