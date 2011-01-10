В Украине бензин дорожает быстрее, чем ожидали эксперты

Со 2 по 10 января 2011 года средние по Украине крупнооптовые цены на нефтепродукты увеличились на 2,0-8,4% (в среднем на 5,7%).

Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой группе «А-95» (г. Киев).

Так, по данным мониторинга консалтинговой группы «А-95», со 2 по 10 января 2011 года средние по Украине крупнооптовые цены на нефтепродукты изменились следующим образом: на бензин А-80 – увеличились на 7,2%, или 660 грн./тонна, – до 9790 грн./тонна; на бензин А-92 – увеличились на 5,1%, или 480 грн./тонна, – до 9830 грн./тонна; на бензин А-95 – увеличились на 8,4%, или 810 грн./тонна, – до 10400 грн./тонна; на дизельное топливо – увеличились на 2,0%, или 170 грн./тонна, – до 8660 грн./тонна.

Как прокомментировал корреспонденту УНИАН директор ООО «Консалтинговая группа «А-95» Сергей КУЮН, такое резкое повышение оптовых цен стало несколько неожиданным.

По его словам, эксперты ожидали более умеренного повышения цен.

«Это (повышение цен - УНИАН) было вызвано также и дефицитом предложений в новогодние и рождественские праздники. Такую же ситуацию мы наблюдали и в прошлые годы», - сказал С. КУЮН.

При этом он добавил, что «по ходу того, как будет заходить импорт на рынок, цены постепенно стабилизируются».

Также эксперт отметил, что «вполне логично, вслед за оптовыми ценами начнут расти и розничные цены».

Ранее С.КУЮН прогнозировал, что при стабильной рыночной конъюнктуре повышение размера акциза с 1 января 2011 г. на бензин со 132 евро до 182 евро за тонну приведет к подорожанию бензина А-95 на 48 коп. на литре.

Как сообщал УНИАН, с 1 января 2011 г. Верховная Рада утвердила повышение акцизного сбора на моторные бензины на 37,9% – со 132 евро до 182 евро за тонну. Также парламент утвердил повышение акцизного сбора на дизельное топливо. В частности, акциз на дизельное топливо с содержанием серы более 0,2% повышен с 65 до 90 евро за тонну (на 38,5%), от 0,035% до 0,2% – с 50 до 69 евро за тонну (на 38%), от 0,005% до 0,035% – с 45 до 62 евро за тонну (на 37,8%), менее 0,005% – с 30 до 42 евро за тонну.

Повышение акцизного сбора на бензин должно компенсировать ликвидацию транспортного сбора с 1 января 2011 г.

В последний раз ставка акцизного сбора на бензин поднималась в мае 2010 г. Тогда Верховная Рада подняла налог на 20% – со 110 до 132 евро за тонну.

Напомним, баланс (совокупность производства, импорта и экспорта) бензинов по итогам 2009 года в Украине составил 4,24 млн. тонн (в 2008 году – 4,75 млн. тонн), а дизельного топлива – 4,36 млн. тонн (в 2008 году – 5,29 млн. тонн).

Справка УНИАН. ООО «Консалтинговая группа «А-95» создано в мае 2008 года. Компания занимается профессиональными исследованиями и мониторингом рынка нефтепродуктов.