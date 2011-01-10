Ночью в салон "мерседеса" бросили зажигательную смесь

В поселке Чернобай Черкасской области неизвестные подожгли автомобиль «Мерседес» местного частного предпринимателя.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе ГУ МЧС в Черкасской области, в 3 часа ночи неизвестные подожгли автомобиль, который был припаркован во дворе жилого дома предпринимателя.

Неизвестные разбили стекло автомобиля, и бросили в салон бутылку с горючей смесью. 42-летний владелец транспортного средства и его родственники, которые проснулись от звука разбитого стекла, с помощью подручных средств начали гасить огонь. В то же время на место происшествия были вызваны местные спасатели, которые за несколько минут ликвидировали возгорание.

Огонь успел уничтожить салон иномарки. Теперь на месте происшествия работают специалисты МВД, которые выясняются все обстоятельства дела.