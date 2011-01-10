В Горловке пытались УАЗом «выкорчевать» банкомат

В Горловке Донецкой области милиция предотвратила попытку кражи банкомата.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Горловского горуправления милиции.

По словам и. о. начальника криминальной милиции Калининского райотдела Горловки Романа БАБЮКА, на месте происшествия обнаружен автомобиль «УАЗ» без номерных знаков. На данный момент установлено, что злоумышленники один конец троса закрепили за банкомат, другой привязали к автомобилю и таким образом попытались похитить устройство по выдаче денег. Однако сработала сигнализация, и на место выехала служба охраны.

Проводятся необходимые следственно-оперативные мероприятия по установлению лиц, причастных к данному преступлению, устанавливается сумма ущерба, нанесенного банку.