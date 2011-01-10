В суде виновным себя признает лишь один из подельников Лозинского
Объявлено обвинительное заключение
|Виктор Лозинский
Как передает корреспондент УНИАН, объявление резулятивной части обвинительного заключения прокурором заняло 1,5 часа, после чего участники судебного процесса определились с дальнейшей процедурой хода судебного следствия.
В частности, планируется допросить обвиняемых В.ЛОЗИНСКОГО, экс-прокурора Голованевского района Кировоградской области Евгения ГОРБЕНКО, экс-начальника отдела милиции Голованевского района Михаила КОВАЛЬСКОГО, экс-егеря Василия ПЕРЕПЕЛИЦУ, потом пострадавших, свидетелей, экспертов, исследовать материалы дела и перейти перед принятием решения по делу к судебным дебатам.
По окончании объявления обвинительного заключения председательствующая по делу судья Нели ЛАСТОВКА спросила подсудимых, признают ли они свою вину. На это, в частности, В.ЛОЗИНСКИЙ ответил, что не признает в полном объеме, но готов давать показания по всем вопросам, которые будут возникать во время судебного заседания и которые будут интересовать суд.
В свою очередь Е.ГОРБЕНКО заметил, что виновным себя также не признает, а показания будет давать частично. Такой же ответ дал и В.ПЕРЕПЕЛИЦА с единственным отличием, что показания будет давать.
Также следует отметить, что сегодня в начале судебного заседания журналисты, присутствующие в зале суда, были удивлены тем, что Е.ГОРБЕНКО находится не на отдельной скамье в зале, как было во время предыдущих судебных заседаний, а заключен в «клетку» вместе с В.ЛОЗИНСКИМ и В.ПЕРЕПЕЛИЦЕЙ.
Во время перерыва на уточняющий вопрос, который был адресован прокурору, кто, когда и на каких основаниях изменил Е.ГОРБЕНКО меру пресечения с подписки о невыезде на взятие под стражу, представитель прокуратуры заметил, что это решает следователь, но больше никаких деталей по этому поводу он сообщить не смог.
В то же время адвокат В.ЛОЗИНСКОГО Виктор ГРИЦЮК заметил, что, насколько ему известно, Е,ГОРБЕНКО была изменена мера пресечения в канун нового года. В свою очередь в пресс-службе Генеральной прокуратуры пообещали в ближайшее время выяснить и предоставить информацию относительно избрания Е.ГОРБЕНКО другой меры пресечения.
Как сообщал УНИАН, 16 июня 2009 года на территории охотничьих угодий в Кировоградской области вследствие столкновения с народным депутатом от БЮТ В.ЛОЗИНСКИМ, районным прокурором Е.ГОРБЕНКО и начальником райотдела милиции Михаилом КОВАЛЬСКИМ погиб местный житель В.Олийнык, 1954 года рождения.
Генпрокуратура возбудила уголовное дело согласно ч.2 ст.121 (умышленное тяжелое телесное повреждение, осуществленное в способ, носящим характер особой муки, или осуществлено группой лиц, а также с целью запугивания потерпевшего или других лиц, или выполнено по заказу, или приведшее к смерти потерпевшего).
3 июля 2009 года Верховная Рада лишила В.ЛОЗИНСКОГО депутатских полномочий, после чего Печерский райсуд Киева дал разрешение на его задержание и доставку в суд.
30 июля 2009 г. В.ЛОЗИНСКИЙ был объявлен в международный розыск. Он добровольно сдался в Киеве 1 марта 2010 г. после 8 месяцев розыска.
3 марта Печерский районный суд Киева избрал В.ЛОЗИНСКОМУ меру пресечения в виде ареста.
14 декабря Днепровский районный суд Киева начал предварительное рассмотрение уголовного дела