Завтра в Украине - до 17° мороза

Завтра в западных, северных, большинстве центральных областей Украины, в Одесской и Николаевской областях ожидаются небольшие осадки, преимущественно в виде дождя, местами гололед.

На остальной территории без существенных осадков, сообщили УНИАН в Укргидрометцентре.

В Украине местами туманы, гололед, на дорогах кое-где гололедица. Ветер южный и юго-восточный, 5-10 м/с. Температура в восточных областях ночью 8-13° мороза, местами до 17°, днем 2-7° мороза. На остальной территории ночью и днем от 3° мороза до 2° тепла (ночью в Полтавской, Днепропетровской, Запорожской и Херсонской областях 3-8° мороза, днем на Закарпатье, юге Одесской области и в Крыму 2-7° тепла).

В Киевской области во вторник ожидаются небольшие осадки, преимущественно в виде дождя, слабый гололед. Ночью и утром слабый туман. На дорогах кое-где гололедица. Ветер южный, юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью и днем от 3° мороза до 2° тепла.

В Киеве температура ночью и днем 0-2° тепла.