Киевляне сделают Попову «недвусмысленный намек»

Сегодня в столице состоится гражданское вече в защиту исторического Киева.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы постоянной комиссии Киевсовета по вопросам культуры и туризма Александра БРИГИНЦА, жители города, инициативные группы и музыканты проведут собрание в защиту Замка Барона и других архитектурных памятников от уничтожения.

Акция начнется в 18.00 по адресу: Ярославов вал, 1. В рамках мероприятия состоятся театрализованное действие и шествие к Министерству культуры.

"Причина проведения срочного вече - разрушение исторического дома на Сагайдачного, 1б, котороя стала первым заметным разрушением при новой админкоманде в Киеве. При руководстве ЧЕРНОВЕЦКОГО такие случаи происходили регулярно, а при ПОПОВЕ - это первый такой факт. Надеюсь, народное вече неоднозначно даст понять новому главе КГГА, что относиться к историческим зданиям надо с уважением, а Минкульту - усвоить, что функция их заключается не в издании "индульгенций" за уничтожение уникальных домов, а в их охране", - отметил А.БРИГИНЕЦ.

Депутат отметил, что акция имеет характер самостоятельного общественного собрания, поддержку которого обеспечивает движение «Сохрани старый Киев».

А.БРИГИНЕЦ призвал киевлян активно приобщиться к вече. "Уверен, что именно активная общественная позиция киевлян заставит власть всех уровней, если не любить, то по крайней мере, бояться разрушать старый Киев", - добавил А.БРИГИНЕЦ.

Как известно, в ночь на 30 декабря 2010 года в Киеве снесли старинный особняк - дом 1909 года на улице Сагайдачного, 1б.

«Газета по-киевски» обнародовала список памятников архитектуры, которых могут лишиться киевляне в ближайшее время. По данным издания, судьбу некоторых еще скрывают, по другим уже есть проекты застройки, решения Киевсовета о передаче земли. Да, в «ТОП-10» попали здания с адресами: Софиевская, 20, 21 (напроти колокольни Софийского собора); Сковороды, 1, дом киевского вийта Г.Киселевского; Большая Васильковская, 50 (здание в стиле модерн); Усадьба Мурашко (четыре дома на улице Малой Житомирской возведенные в 1909 году); Усадьба Меленского (ул. Хорива, 13/11); Дом Сикорского (Ярославов вал, 15б); Мельница Бродского на Почтовой площади; два дома на Боричевом Току; 5 зданий завода «Пивоварни Марра» (1860–82 годов сооружения) на улице Фрунзе, 35, Замок Барона у Золотых ворот (Ярославов Вал, 1) и другие.

А.БРИГИНЕЦ, комментируя уничтожение исторического памятника на ул. Сагайдачного, 1б, заявил, что юридическим прикрытием резонансного разрушения дома было то, что центральная власть исключила его из списка объектов культурного наследия.