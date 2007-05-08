Посол Польши: на время Евро-2012 может быть установлен безвизовый режим

Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Польша в Украине Яцек КЛЮЧКОВСКИ не исключает, что на время проведения финальной части Чемпионата Европы по футболу 2012 года будет установлен безвизовый режим между Европейским Союзом и Украиной.

Об этом он сказал в интервью агентству УНИАН.

“Как будут решаться визовые вопросы через 5 лет, я не могу сказать, но убежден, что все будет в порядке. Например, во время Евро-2012 мы можем договориться с Еврокомиссией и установить вообще безвизовый режим на 2-3 недели. Это не будет проблемой”, - сказал Я.КЛЮЧКОВСКИ.

Он также отметил необходимость строить новые пункты пропуска на границе, поскольку сейчас их мало. “Мы говорим о строительстве 10 новых пунктов пропуска в течение следующих 5 лет”, - добавил посол.

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