Посол Польши: на время Евро-2012 может быть установлен безвизовый режим
10:56, 08 мая 2007Общество
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Ключковски дал интервью УНИАН
|Яцек КЛЮЧКОВСКИ
Об этом он сказал в интервью агентству УНИАН.
“Как будут решаться визовые вопросы через 5 лет, я не могу сказать, но убежден, что все будет в порядке. Например, во время Евро-2012 мы можем договориться с Еврокомиссией и установить вообще безвизовый режим на 2-3 недели. Это не будет проблемой”, - сказал Я.КЛЮЧКОВСКИ.
Он также отметил необходимость строить новые пункты пропуска на границе, поскольку сейчас их мало. “Мы говорим о строительстве 10 новых пунктов пропуска в течение следующих 5 лет”, - добавил посол.
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