Посол Польши: ни один стадион ни в Польше, ни в Украине сейчас не отвечает стандартам УЕФА

Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Польша Яцек КЛЮЧКОВСКИ дал интервью УНИАН Господин посол, благодаря чему, с вашей точки зрения, Украина и Польша выиграли тендер на право проведения финальной части Евро-2012?

Наше предложение было наилучшим и хорошо подготовленным. УЕФА ставит перед собой задание популяризировать футбол, чтобы стандарты, которые должны быть на Чемпионатах, распространялись в разных странах. Я думаю, что Италия – это старо и хорошо, даже совершенно, но несколько стран Западной Европы не могут организовывать все и всегда. По-видимому, наши другие партнеры – Хорватия и Венгрия - не имели таких аргументов в свою пользу, как мы. Рассматривая эту тройку претендентов, я никогда не испытывал никаких сомнений, что мы победим. Нам могло помешать только какое-то несчастье - катастрофа, коррупционный скандал или политическая авантюра. В целом, наша заявка была мощнейшей.

Не было ли опасений, что из-за политического кризиса в Украине эти надежды могли не оправдаться? Это вопрос к вам - украинцам. Но, как я понимаю, это политика, она как стихия... Мы ожидали решения спокойно. Сейчас уже нужно говорить не о сегодняшнем кризисе, а о том, есть ли угроза повторения кризисных ситуаций в наших странах до 2012 года. Однозначно, проведение Евро-2012 свидетельствует, что УЕФА расценивает Польшу и Украину как стабильные страны. Политические кризисы - это не главное. В Венгрии также не очень стабильно, об Италии также это тяжело сказать – там были проблемы и с Федерацией футбола, и другие.

Уверена ли Польша в выполнении Украиной всех обязательств перед УЕФА? Ведь отвечать придется вместе... Поляки уверены, что и вы, и мы справимся с этим вопросом. Но необходимо определить отдельные секторы подготовки. Я думаю, что Украине будет сложнее подготовить дороги, потому что мы на развитие инфраструктуры на протяжении 7 лет получаем серьезную поддержку от ЕС. Это очень серьезные деньги.

Украина не имеет таких фондов. По-видимому, в перспективе возможно использование европейских средств в пограничной с ЕС зоне. В Украине также проблема с гостиницами среднего класса - много современных очень дорогих гостиниц, но нет средних гостиниц. В целом, у нас одни проблемы – у вас другие. В Польше и Украине подсчет средств начали делать еще 2 года тому назад... Думаю, что мы все успеем и все сможем.

Знаете ли точную сумму, сколько Польше придется потратить, и будут ли привлекаться средства ЕС? ЕС не даст денег на проведение Евро-2012. Евросообщество выделяет средства из структурных фондов, которые законтрактованы Польшей. Мы должны получить 90 млрд. евро на протяжении 7 лет. Сегодня, еще не ясно, какая часть этих средств пойдет на строительство объектов, которые будут использоваться в том числе и во время проведения Чемпионата. В целом эти средства ЕС предоставляет на строительство не только инфраструктуры, а это и разного типа субсидии и доплаты. Это результат нашего членства в ЕС.

Какие работы следует провести в Польше? Фактически, нужно то же, что и в Украине. В первую очередь нужно построить или реконструировать стадионы. Ни один стадион ни в Польше, ни в Украине сейчас не отвечает стандартам УЕФА, а без этого нельзя проводить Чемпионат. Нужно построить новые пропускрые пункты на границе, поскольку сейчас их маловато. Мы говорим о строительстве 10 новых пунктов на протяжении следующих 5 лет. Нужные новые дороги и гостиницы. Но если посмотреть на подготовку маленькой небогатой Португалии к недавнему чемпионату Европы, то они смогли сделать все за пять лет. Не понимаю, почему мы не сможем достойно провести чемпионат? Я уверен, мы это сделаем.

Как будет координироваться деятельность Польши и Украины? В написанной 2 года тому назад общей заявке мы определили механизмы нашего сотрудничества. В настоящем документе випасаны не только гарантии Президентов, премьер-министров, но и обязательства каждого города относительно строительства необходимых объектов, обеспечения безопасности и прочее. Эта работа проводится шаг за шагом уже с 2005 года. За это время было достаточно много инспекций и вопросов.

Для координации мы хотим создать рабочую группу. Об этом говорили на последней встрече премьер-министры двух стран – Янукович и Качинский. Очевидно, будет создана межправительственная координационная рабочая группа, которая будет рассматривать все эти вопросы.

По вашему мнению, как лучше организовать пересечение границы болельщиками?

Как будут решаться визовые вопросы через 5 лет - я не могу сказать, но убежден, что все будет в порядке. Например, во время Евро-2012 мы можем договориться с Еврокомиссией и установить вообще безвизовый режим на 2-3 недели. Это не будет проблемой.

В 2008 году Польша войдет в Шенгенскую зону. Насколько это осложнит получение виз для украинцев? Украина подписала с Еврокомиссией договор об упрощении визового режима. Потому Польша присоединится к этому договору после вхождения в Шенгенскую зону. Это влечет за собой то, что уже не будет действовать наше двустороннее соглашение – его нужно будет ревизовать в любом случае. Мы готовы и будем работать над тем, чтобы было, кроме договора УКРАИНА-ЕС об упрощении визового режима, еще и отдельное соглашение между Украиной и Польшей о визовом режиме. Но оно будет касаться достаточно небольшого количества людей. Думаю, что осенью польской и украинской стороне следует сесть за стол и подписать новое соглашение о сотрудничестве на границе, учитывая, что мы будем в Шенгенской зоне.

В соответствии с новым соглашением визы для украинцев могут остаться бесплатными? Посмотрим... Я не вижу здесь никаких препятствий, но, отмечаю, что речь не идет о шенгенских визах.

Как Польша расценивает последние события в Украине? Польша - за то, чтобы в Украине все происходило в соответствии с существующими законами и процедурами. Мы не хотели бы, чтобы бы здесь появлялись угрозы для стабильности страны. Но мы не драматизируем события в Украине. Нам близки украинские проблемы, потому что мы соседи и переживаем много лет рядом с вами становление государственности и независимости Украины. Я думаю, во многих других странах более формальный подход к Украине, потому им не так важно будет ли Украина членом ЕС, почти безразлично каким путем пойдет Украина. Но у положительно настроеных по отношению к Украине стран есть желание помочь.

Каким образом нужно выходить из этой ситуации?

Это ваш внутренний вопрос. Однако, убежден, что выйти из ситуации нужно таким образом, чтобы не пострадала Украина. Политические конфликты – это нормальное явление, главное чтобы они проходили в соответствии с Конституцией и существующим порядком. Я понимаю, что иного пути, чем через понимание, выборы досрочные или плановые, нет. Главное, чтобы не произошло возврата к временам, когда использовался админресурс, а влияние олигархов на политику и медиа было слишком высоким. Я думаю, что важнее всего, чтобы не было угрозы для демократии, незаконного давления на политические партии, свободу прессы и слова. В такой ситуации политики договорятся о выборах в мае или июне, того или в следующем году или вообще перестанут поднимать этот вопрос.

Количество скептиков в Европе относительно реальности европейских устремлений Украины увеличится? Да, обязательно. После этого кризиса нам больше нужно считаться из украиноскептиками. Я уже чувствую, что появляются мысли у граждан других стран ЕС, которые удивлены тем, что Польша продолжает поддерживать желание Украины вступить в ЕС. Но скептиков не большинство. Именно способ решения этого кризиса покажет, насколько мы сможем убедить украиноскептиков в Западной Европе, что Украина может решать свои внутренние дела мирным путем и в соответствии с европейскими стандартами. Не допуская антидемократических методов, которые были в прошлые годы. Если это будет доказано, Украина скоро сможет подойти к вопросу вступления к ЕС.

Не считаете ли вы, что отсутствие четкого сигнала со стороны ЕС относительно будущего членства повлияло на заострение внутренних противоречий? Частично я согласен, потому что должен быть более четкий сигнал, но Европа не говорит, что не желает видеть Украину в ЕС. Мы говорим о том, что все следует делать по очереди. Сначала, пожалуйста, вступите в ВТО. Но с 2000 года в конце каждого года Украина вступает в ВТО. Нужно понимать, что Европейский Союз – это не Организация объединенных наций. Это, прежде всего, экономическое сообщество. Нужно доказать Европейскому сообществу, что Украина может работать в условиях конкурентного рынка. Во-вторых, необходимо создать зону свободной торговли с ЕС. Тогда можно увидеть, как работают отдельные секторы украинской экономики в условиях свободного доступа на рынки Европы украинских товаров и наоборот. Это покажет, какие секторы экономики требуют реформирования, какая нужная государственная помощь. Действительно, либерализация рынка угрожает отдельным секторам экономики и регионам, но с этим нужно согласиться и посчитать, какие усилия нужно приложить, чтобы изменить ситуацию в этой области. Это может быть болезненным процессом. Разговор идет не о вступлении или не вступлении в ВТО или ЕС. Речь идет о готовности Украины к построению конкурентоспособной экономики. Мы, поляки, сумели это понять. Для Польши это был огромный успех. Мы хоть и имели достаточно высокую безработицу, но мы достигли успехов в экономическом развитии и смогли стать победителями в конкурентной борьбе на многих рынках. Главная причина экономического роста в Польше не в том, что мы закрыли доступ к своему рынку для иностранных производителей, а в том что поощрили свои производителей к конкурентоспособности на Европейском рынке.

По вашему мнению, сегодняшняя ситуация в Украине не подтолкнет ЕС к более активным действиям, чтобы не потерять на нее влияние в геополитическом смысле? Геополитика здесь не при чем. Геополитика – это какое-то российское слово, которое в современном мире не очень популярно. В демократическом мире о геополитике не следует говорить – мы строим сообщество стран, которое объединено общими ценностями, а геополитика предусматривает противостояние одних против других. Не желаете быть с нами – вам скажут “пожалуйста”, все, кроме поляков, конечно. Это вопрос к Украине, однако она получила сейчас сигналы от руководства ЕС, от Еврокомиссии о том, что двери для Украины не закрыты. Все возможно, но делайте все по очереди – прежде всего, ВТО, потом - новый формат отношений с ЕС. Трете – создание зоны свободной торговли с ЕС. Сделайте это, и в 2011, когда Польша будет председательствовать в ЕС, мы хотели бы предложить Украине стать кандидатом в ЕС.

Возможно, ЕС заинтересован в таком “подвешенном” состоянии Украины – такой своеобразной буферной зоне между Западом и Востоком? Я такую геополитическую плоскость не могу воспринимать. По моему мнению, руководители украинского государства в этом году получили четкие сигналы, что двери в ЕС не закрыты для Украины. Более четко никто сейчас вам не скажет – если вы не построите конкурентоспособной экономики, очевидно, ничего не будет.

В сегодняшней политической ситуации какой формат сотрудничества Украины с НАТО, с вашей точки зрения, будет самым оптимальным? Это будет решать украинская власть. Мы поддержим любой формат отношений. Мы за сближение Украины и НАТО. Если Украина решит и захочет быть членом НАТО, то на поддержку со стороны Польши вы можете рассчитывать в любом случае. В прошлом году мне казалось, что среди стран НАТО есть большинство тех, кто готов поддержать Украину, но сейчас условия изменились. Мы за то, чтобы Украина сотрудничала как можно теснее.

Когда в Польше будут размещены элементы американской системы ПРО? Как относятся к этому рядовые поляки? Как Вы думаете, с чем связаны опасения России? Россияне были в курсе, они сотрудничали и консультировались много лет с американцами по этой программе и в совершенстве знают, что там нет никаких угроз именно для России. Когда-то даже было предложение со стороны США, чтобы РФ также принимала участие в этом проекте. Думаю, что следует искать причины во внутренней ситуации в России – в приближении к президентским выборам. По-видимому, еще и то, что западные страны в состоянии самостоятельно строить систему безопасности, как-то поражает россиян. Но я не могу отвечать за россиян.

Относительно Польши, то мы еще не начали разговора по этому поводу. Даже нет еще мандат на такие переговоры. Правительство Польши сейчас работает над этим. Надеюсь, до конца мая отработаем предложения для переговоров с американцами.

Почему мы положительно настроены? Потому, что мы действительно чувствуем, что есть такие страны в мире – и на Центральном Востоке, и на Ближнем Востоке, и на Дальнем Востоке, которые сотрудничают с мировым терроризмом, которые могут, если не поставить им определенные барьеры, через несколько лет создать такие ракеты, что смогут достичь территории США. Нужно показать этим странам, что не следует даже работать в этом направлении, поскольку они в ходе технологической гонки вооружений никогда не выигрывают. Это нужно сделать, это - превентивный проект, который защитит цивилизованный мир от стран, которые сотрудничают с террористами.

В Польше практически все политические силы, которые представлены в парламенте, выступают за укрепление наших контактов с США. Для нас, кроме НАТО, сотрудничество с США является важнейшим залогом нашей безопасности. Вместе с тем могу заверить, что наши требования относительно настоящего договора достаточно высоки. Нам еще следует подождать окончательного результата переговоров.

Интервью записал Роман Цимбалюк