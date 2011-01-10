Сестры провалились под лед и утонули

Вчера в городе Подгайцы Тернопольской области во время хождения по льду пруда попали в воду трое детей.

Как сообщает пресс-служба МЧС, двое детей погибли (сестры 2000 и 2003 г.р.), а одного ребенка (мальчика 2000 г.р.) спас прохожий.

К поискам погибших детей было привлечено отделение Государственной пожарной охраны. В 15.00 тела погибших детей подняты на берег.

На месте трагедии работала оперативная группа Управления МЧС в Тернопольской области.