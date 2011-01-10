Из Киево-Печерской Лавры вынесли 5 тысяч и золото

Накануне праздников в Киево-Печерской лавре ограбили церковную лавку при храме Божьей Матери. Как рассказал газете "Сегодня" казначей Лавры отец Варсонофий, несколько парней сначала долго изучали товары в лавке, а потом один из них попросил продавца достать товар с самой верхней полки.

Пока работник отвлекся, один грабитель залез в кассу и достал оттуда 5 тыс. грн. Второй, став спиной к прилавку, протянул назад руку, ключиком открыл витрину и сгреб золотые цепочки на сумму 10 тыс. грн. Он действовал так ловко, что никто даже не заметил. Через пару минут грабители исчезли. В лавке пропажи хватились сразу, но грабители уже были таковы. Это первая крупная кража, говорят в Лавре. До этого выносили книжку и подсвечник. Пока воры не найдены