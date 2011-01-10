В Луцке определили победителей конкурса "Питьевой мед"

В Луцке определили победителей 3-го конкурса "Питьевой мед-2011". В целом на рассмотрение дегустационной комиссии было представлено около 30 образцов питьевого меда из свыше 10 регионов Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, два дня на главной площади города – Театральной - все желающие имели возможность дегустировать, покупать мед, медовуху и пчелиную продукцию, в частности свечи из пчелиного воска и многообразные косметические средства. Кроме бесплатной дегустации, проводились и тренинги по изготовлению хмельных медовых напитков, а также пасечники рассказывали о целебных свойствах меда и изделий из него.

Конкурс проходил в рамках этно-фестиваля "Рождество в Волынской семье". Организатором выступила Гильдия медоваров Украины. Участниками конкурса стали медовары не только Западноукраинского региона, но и Одесской, Харьковской, Донецкой и других областей.

В целом, победителей определяли в четырех номинациях по балльной системе. Следовательно, было по несколько призовых мест. Кое-кто из медоваров удостоился призовых мест сразу в несколько номинациях.

По словам председателя Гильдии медоваров Украины Василия БАРАБАША, "этот конкурс не является самоцелью, а, скорее, учебно-методическим. Его цель - не награждать, а открыть новые имена”.

Кроме того, он отметил, что именно благодаря таким конкурсам украинцы отрабатывают технологию медоварения. В.БАРАБАШ также выразил надежду, что в Украине, все же, будет возможность сесть за стол переговоров медоварам и представителям власти относительно внедрения упрощенной системы разрешительных процедур, контроля над их продукцией. "Ведь наша продукция - это здоровье нашей нации", - резюмировал председатель Гильдии медоваров.