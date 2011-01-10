Азербайджан отказался от евро при определении курса

Центробанк Азербайджана в рамках усовершенствования валютной политики принял решение отказаться с понедельника от бивалютной корзины евро/доллар для определения курса национальной валюты в пользу двустороннего курса доллар/манат, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на официальный сайт ЦБ.

"Макроэкономические анализы показывают, что двустороннее таргетирование курса доллар/манат в текущих условиях более полно согласуется с целями Центробанка, особенно с целью оказания воздействия на уровень инфляции. Наряду с тем, что этот механизм выгоден с точки зрения коммуникации, он увеличивает возможности перехода Центробанка в долгосрочной перспективе к режиму свободно плавающего курса", - говорится в сообщении.

С марта 2008 года ЦБ проводил курсовую политику посредством таргетирования бивалютной корзины, включающей доллар и евро. "За прошедший срок этот механизм увеличил возможности контроля многостороннего курса маната посредством распространения процессов на глобальном валютном рынке на местные курсы. Однако обострение в последнее время волатильности курсов ведущих валют, взаимное обесценивание национальных валют развивающимися странами и новые условия, характеризующиеся приоритетом финансовой стабильности, создали необходимость внесения изменений в тактику курсовой политики", - поясняет ЦБ.