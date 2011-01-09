В Сумах прошел первый за 100 лет кадетский бал

В Сумском областном лицее с усиленной военно-физической подготовкой имени Ивана Харитоненко прошел первый за последние 100 лет Новогодне-рождественский бал для кадетов и гимназистов.

Как передает корреспондент УНИАН, по информации организаторов, этот бал стал первым кадетским балом в стенах кадетского корпуса в ХХІ веке и первым шагом к возрождению былых традиций, которые существовали здесь более 100 лет назад.

На паркет были приглашены 240 учащихся областного лицея с усиленной военно-физической подготовкой, областной гимназии-интерната для талантливых и творчески одаренных детей, члены областного совета старшеклассников, детские художественные коллективы Сумского городского дворца детей и юношества, воспитанники областного центра внешкольного образования и работы с талантливой молодежью.

Право первого вальса получили почетные гости - заместитель председателя Сумской облгосадминистрации Тамара ИЩЕНКО, начальник облуправления образования Любовь ПШЕНИЧНАЯ, начальник лицея с усиленной военно-физической подготовкой полковник Юрий СВИДЛОВ и другие.

Сам же бал по всем традициям открывали пары дебютантов торжественным полонезом. Затем несколько сотен кадетов в парадной форме, белых перчатках и лицеисток в пышных бальных платьях кружились под музыку вальса и фокстрота.

Для участников бала также были организованы мастер-классы по исполнению «Польки», «Ча-ча-ча», «Венского вальса».

Первый кадетский бал в Сумах закончился праздничным фейерверком.