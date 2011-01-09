Победитель шоу «Х-фактор» получил два миллиона гривен
15:38, 09 января 2011Общество
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Конкурс длился 11 недель
Вечером в субботу, 8 января, в прямом эфире телеканала СТБ состоялся гала-концерт конкурса вокалистов «Х-фактор», на котором был назван победитель шоу. Звание лучшего вокалиста страны и два миллиона гривен получил Алексей Кузнецов.
На протяжении 11 недель 12 украинских вокалистов сражались между собой за победу в шоу. В этом им помогала четверка продюсеров — телеведущий Игорь Кондратюк, певица Елка, рэпер Серега и музыкальный критик Сергей Соседов.
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