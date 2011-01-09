В Керчи найден мертвым капитан буксира

Сотрудники правоохранительных органов устанавливают обстоятельства смерти подменного капитана буксира «Бульбаш», тело которого было найдено в акватории паромной переправы в Керчи.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе крымского управления МЧС, информация о происшествии поступила к спасателям от милиционеров 8 января.

«В воде на расстоянии 5-7 метров от берега обнаружено тело мужчины. Его вытянул экипаж буксира «Доковец», - говорится в пресс-релизе.

«Бульбаш» принадлежит паромной переправе «Крым». 44-летний капитан жил в Керчи.