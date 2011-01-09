В Керчи найден мертвым капитан буксира
13:40, 09 января 2011Общество
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Спасатели сообщили милиции
Сотрудники правоохранительных органов устанавливают обстоятельства смерти подменного капитана буксира «Бульбаш», тело которого было найдено в акватории паромной переправы в Керчи.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе крымского управления МЧС, информация о происшествии поступила к спасателям от милиционеров 8 января.
«В воде на расстоянии 5-7 метров от берега обнаружено тело мужчины. Его вытянул экипаж буксира «Доковец», - говорится в пресс-релизе.
«Бульбаш» принадлежит паромной переправе «Крым». 44-летний капитан жил в Керчи.
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