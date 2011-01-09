В Киеве завтра - мокрый снег с дождем

Завтра, 10 января, в Украине сохранится облачная погода, небольшой мокрый снег и дождь.

Об этом сообщили УНИАН в Украинском гидрометцентре.

Также ожидается местами туман, слабый гололед, на дорогах гололедица. Ветер южный, в Крыму и Приазовье восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью от 4° мороза до 1° тепла, днем 0-5° тепла, на юге Крыма 6-8° тепла; в восточной части ночью 6-12° мороза, днем 2-7° мороза.

В Киеве и Киевской области небольшой мокрый снег и дождь. Ночью и утром местами туман, слабый гололед, на дорогах гололедица. Температура ночью по области от 4° мороза до 1° тепла, днем 0-5° тепла; в Киеве ночью около 0°, днем 1-3° тепла.