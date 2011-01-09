На Житомирщине празднование закончилось расчлененным трупом

В одном из сел Черняховского района Житомирской области празднование Рождества закончилось убийством, после чего убийца расчленил труп.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщили в отделе связей с общественностью УМВД Украины в Житомирской области.

7 января в 13:25 в дежурную часть Черняховского райотдела милиции поступило сообщение от 45- летней жительницы поселка о том, что в доме, расположенном в одном из сел района она обнаружила расчлененный труп мужчины.

Сразу же на место события выехала следственно – оперативная группа райотдела милиции. Выяснив подробности трагедии, стражи порядка вместе с работниками управления уголовного розыска установили, что накануне, 6 января, 25-летний житель поселка Черняхов вместе со старшим приятелем в одном из сел во время распития спиртных напитков на почве спора нанес старшему приятелю несколько ударов топором по голове. После этого убийца труп расчленил. Подробности конфликта устанавливаются.

УМВД Украины в Житомирской области по указанному факту возбудило уголовное дело по признакам ч.1 ст. 115 УК Украины.

Подозреваемый в совершенном преступлении задержан.