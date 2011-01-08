24-летний парень бейсбольной битой убил своих дедушку и бабушку

В городе Ясиноватая Донецкой области 24-летний парень бейсбольной битой забил на смерть своих 77-летнего дедушку и 76-летнюю бабушку.

Как сообщили УНИАН в Департаменте связей с общественностью МВД Украины, тела обоих пожилых людей с травмами головы были найдены в их жилище.

Предварительно установлено, что преступление было совершено во время ссоры на почве неприязненных отношений.