МИД подтверждает гибель в США украинского моряка

По информации Посольства Украины в США, 1 января на борту нидерландского судна “Алексия”, которое находилось неподалеку от американского порта Хьюстон (США), было найдено тело гражданина Украины – член экипажа отмеченного судна.

Как сообщили УНИАН в Департаменте информационной политики Министерства иностранных дел Украины, после прибытия судна в порту Хьюстона 5 января тело погибшего было передано в местный морг для проведения вскрытия с целью выяснения причин смерти. По подозрению в совершении убийства американскими компетентными органами был задержан другой гражданин Украины, который входил в состав экипажа «Алексии».

В данное время решается вопрос о проведении досудебного следствия по отмеченному делу.

Дело находится на контроле в Департаменте консульской службы МИД и Посольстве Украины в США.