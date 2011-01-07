Генконсул России в Харькове отмечен почетным знаком

Председатель Харьковского областного совета Сергей ЧЕРНОВ наградил Генерального консула Российской Федерации в Харькове Всеволода ФИЛИППА Почетным знаком отличия Харьковского облсовета «Слободская слава».

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Харьковского облсовета, высшую награду Харьковской области российский дипломат получил «за значительный личный вклад в развитие сотрудничества в сфере межнациональных отношений, содействие в углублении международных экономических и культурных связей между Украиной и Российской Федерацией, активную общественную деятельность и по случаю 60-летия со дня рождения».