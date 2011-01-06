В Латвии введено чрезвычайное положение

Правительство Латвии объявило сегодня в стране режим чрезвычайного положения из-за перебоев с энергоснабжением, вызванных плохой погодой.

Об этом передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Кабмина балтийской республики.

Из-за сильных снегопадов и обледенения в ряде регионов Латвии были повреждены линии электропередач. Десятки тысяч жителей республики остались без света. Во многих домах подачу электричества не могут восстановить уже больше недели. На данный момент без электричества в Латвии остаются более 16 тыс. клиентов латвийского энергомонополиста - компании Latvenergo.

Решение о введении ЧП в стране было принято на совете по кризисному управлению, который созвал премьер-министр Латвии Валдис ДОМБРОВСКИС.