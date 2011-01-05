Украина впервые представит в Абу-Даби новейший танк «Оплот»

Украина впервые представит на международной выставке вооружений новейший отечественный танк «Оплот».

Как передает корреспондент УНИАН, первый образец этой машины, созданной Харьковским конструкторским бюро имени Морозова, в рамках украинской экспозиции будет показан на 10-й Международной выставке вооружений IDEX-2011 в Абу-Даби (Объединены Арабские Эмираты), которая будет проходить с 20 по 24 февраля.

Танк «Оплот», а также новый колёсный бронетранспортер БТР-4, созданный харьковскими военными конструкторами, вышли из производственного цеха КБ имени Морозова и транспортируются для участия в выставке IDEX-2011.

Генеральный конструктор по созданию бронетехники и артиллерийских систем, генерал-лейтенант Михаил БОРИСЮК сказал в интервью УНИАН, что танк «Оплот» и БТР-4 - «это современные машины, которые являются конкурентоспособными на мировом рынке и пользуются спросом у иностранных заказчиков».

По его словам, танк «Оплот», в частности, является принципиально новой машиной, которая создана на уровне современных мировых аналогов. «По основным характеристикам – боевой мощи, мобильности и защите – танк «Оплот» находится на уровне лучших мировых образцов», - сказал М.БОРИСЮК.

Он отметил, что эта боевая машина в 2009 году принята на вооружение украинской армии. Техника заказана Министерством обороны Украины, и «серийное производство танка «Оплот» начато на заводе имени Малышева в Харькове», – сообщил генеральный конструктор.

Характеризуя бронетранспортер, М.БОРИСЮК отметил, что «удачная компоновка БТР-4 позволяет создать на его базе семейство легкооборонных машин разного назначения, что обеспечивает ему высокую конкурентоспособность на мировом рынке вооружений».

Как сообщал УНИАН, Министерство обороны разместило на заводе имени Малышева заказ на изготовление первых 10 танков «Оплот». Стоимость контракта, который был заключен в 2009 году, составляет 295 млн. грн.

В 2009 году Украина подписала с Ираком контракт, в соответствии с которым должна поставить до марта 2012 года 420 единиц БРТ-4. Соисполнителем контракта выступает государственное предприятие «Завод имени Малышева» (Харьков). Стоимость контракта, которым предусмотрены, в частности, поставки из Украины в Ирак самолетов Ан-32 и ремонт авиатехники, составляет 2,4 млрд. дол.