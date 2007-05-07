Коммунисты Львовщины начали сбор подписей за импичмент Ющенко

Сегодня всем секретарям первичных партийных организаций Коммунистической партии Украины Львовской области были переданы подписные листы для сбора подписей с требованием объявить импичмент Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО. Об этом сообщил УНИАН первый секретарь Львовского горкома КПУ Виктор МОЛДАВАН.

Как отметил, в свою очередь, первый секретарь Львовского обкома КПУ Александр КАЛИНЮК, “Президент Украины уже, по меньшей мере, дважды грубо нарушил Конституцию Украины, поэтому недостоин быть Президентом государства".

Кроме того, он сообщил, что сейчас Коммунистическая партия не намерена покидать коалицию, учитывая последние договоренности Виктора ЯНУКОВИЧА и Виктора ЮЩЕНКО. "Это была договоренность сугубо Виктора ЯНУКОВИЧА, а не решение коалиции. Когда же будет решение коалиции – мы соберем пленум, где и согласуем дальнейшие действия партии", - добавил А.КАЛИНЮК.

Также во Львовском обкоме КПУ сообщили, что 9 мая во Львове состоится ряд мероприятий, приуроченных к 62-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Как сообщил А.КАЛИНЮК, в День Победы представители областных организаций Компартии, Соцпартии и Партии регионов, а также ряда ветеранских и общественных организаций Львовской области совместно осуществят возложение венков и цветов к могилам павших воинов, а на “Марсовом поле” и возле Холма Славы во Львове с 9.30 до 11.00 состоятся митинги под лозунгом: “Прочь неофашиста Ющенко!”.

Первый секретарь Львовского обкома КПУ акцентировал на том, что “с приходом на пост Президента Виктора ЮЩЕНКО в Украине возрождается неофашизм. У Виктора ЮЩЕНКО воевал отец, его поколение росло в послевоенные годы, а он заявляет, что нужно создать Музей советской оккупации!”.