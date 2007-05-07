В Полтавской области обезглавили свеженького Ленина

В Полтавской области неизвестные лица отбили голову памятнику Владимиру Ленину, который был установлен на 1 Мая в селе Бречковка (Полтавский район).

Об этом сегодня корреспонденту УНИАН сообщили в обкоме Коммунистической партии Украины.

По их данным, осквернение памятника произошло в ночь на субботу.

«Как мы увидели отбитую голову, памятник спрятали под пленкой, а затем установили новый бюст В.Ленина. Сейчас правоохранители ищут преступников, которые осквернили памятник», - сказал представитель обкома КПУ.

Как сообщал УНИАН, 1 мая в селе Бречковка Полтавского района торжественно открыли памятник вождю мирового пролетариата Владимиру Ленину. По словам первого секретаря Полтавского обкома Коммунистической партии Украины Александра МАСЕНКО, «решение по этому вопросу было принято на специальной сессии сельсовета, которая решила установить памятник и выделила для этого участок земли”. “Сделано это по инициативе самих жителей села», - добавил он.

Кроме того, к 1 Мая были отреставрированы уже имеющиеся памятники Ленину в нескольких райцентрах Полтавской области.