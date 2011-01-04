В Севастополе объявлено штормовое предупреждение

В Севастополе на сегодня объявлено штормовое предупреждение.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе управления МЧС в Севастополе, ветер северный 15-17 метров в секунду. Утром и днем снег, вечером дождь, временами сильный. Температура воздуха - от 3 до 5 градусов, с понижением к вечеру до 0-2 градусов мороза.

5 января ожидается северно-западный ветер 9-14 метров в секунду, без осадков. Температура воздуха днем от 0 до +2.

В связи с прогнозируемым изменениями погодных условий сотрудники МЧС Севастополя советуют горожанам быть максимально осторожными за рулем автомобилей и ограничить количество выездов, отказаться от дальних поездок, а автомобили не ставить под деревьями и рекламными конструкциями. Также севастопольцам рекомендуют как можно реже выходить на улицу.

Сегодня утром в Севастополе в связи с обильным снегопадом резко уменьшилось количество автомобилей на улицах города.