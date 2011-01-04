Поддержка СМИ будет стоить 6 млн. грн.
Решение Днепропетровского облсовета
Из областного бюджета Днепропетровской области на 2011 год выделено 5,91 млн. грн. на поддержку региональных средств массовой информации.
Об этом говорится в решении сессии Днепропетровского областного совета.
3,5 млн. грн, в частности, планируется направить на улучшение материально-технической базы коммунальных СМИ - приобретение бумаги, компенсацию расходов на полиграфические услуги.
Около 2 млн. грн. предусмотрено выделить на освещение деятельности органов местного самоуправления согласно договорам со СМИ разных форм собственности.
На приобретение компьютерной техники и обеспечение Интернетом коммунальных средств массовой информации в Днепропетровской обл. будет привлечено почти 130 тыс. грн. из других источников финансирования.