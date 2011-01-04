В Донецкой обл. мало гостиничных номеров для полуфинала Евро-2012

В Донецкой области для проведения полуфинального матча чемпионата Европы по футболу в 2012 году дефицит гостиничных номеров по состоянию на конец 2010 года составил 32%, или 1809 номеров.

Об этом сообщили УНИАН в Донецком городском совете. В сообщении отмечается, что, согласно требованиям УЕФА Донецкий регион должен предоставить для проведения полуфинала чемпионата Европы по футболу в 2012 году следующее количество номеров: категории гостиницы «5 звезд» - 1690 номеров, «4 звезды» - 3525, «3 звезды» - 360, всего – 5575 номеров. По состоянию на 28 декабря 2010 года общий дефицит для проведения полуфинального матча составляет 1809 номеров.

В горсовете подчеркнули, что сегодня для выполнения данных требований УЕФА проводится работа по двум направлениям: действующие гостиницы, строящиеся и проводящие реконструкцию гостиницы.

По состоянию на 28 декабря 2010 года Агентством по размещению целевых групп УЕФА Евро-2012 (компанией «TUI Travel») подписаны договоры с 53 существующими гостиницами на 2005 номеров: две гостиницы категории «5 звезд» на 108 номеров, девять гостиниц категории «4 звезды» на 626 номеров, 42 гостиницы категории «3 звезды» на 1271 номер.

В конце декабря совместно с компанией «TUI Travel» были проведены переговоры по контрактованию 262 номеров (9 гостиниц категории «3 звезды»).

В настоящее время в регионе строятся и проводят реконструкцию 19 гостиниц с законтрактованным номерным фондом на 1761 номер.

Количество законтрактованных номеров строящихся объектов составляет 777 номеров (13 гостиниц): две гостиницы категории «5 звезд» на 164 номера, 8 гостиниц категории «4 звезды» на 468 номеров, три гостиницы категории «3 звезды» на 145 номеров.

Количество законтрактованных номеров проводящих реконструкцию объектов составляет 984 номера (6 гостиниц): три гостиницы категории «4 звезды» на 575 номеров, три гостиницы категории «3 звезды» на 409 номеров.

Сдача в эксплуатацию строящихся и проводящих реконструкцию гостиниц позволит довести уровень номеров для размещения целевых групп УЕФА до 3766.

В горсовете акцентировали, что для того, чтобы покрыть дефицит номеров (для проведения полуфинального матча дефицит составляет 1809 номеров) для размещения целевых групп УЕФА, необходима организация чартерных авиарейсов из других городов.

Планирование этих чартерных рейсов будет осуществляться в марте 2011 года совместно с компанией «TUI Travel», заключили в горсовете.