За надругательство над могилами задержан безработный
18:34, 03 января 2011Общество
1289 0
Сообщает днепропетровское ГУ МВС
В Синельниковском районе Днепропетровской области за надругательство над могилами задержан 29-летний безработный мужчина.
Об этом УНИАН сообщили в Центре общественных связей ГУ МВД в Днепропетровской области, 2 января злоумышленник на кладбище возле села Новоалександрополь совершил кражу металлических цепей с четырех могил, общей длиной 24 метра с целью продажи их на металлолом.
По данному факту Синельниковский райотдел милиции возбудил уголовное дело по статье 297 Уголовного кодекса Украины (надругательство над могилой, другим местом захоронения).
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter