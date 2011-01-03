За надругательство над могилами задержан безработный

В Синельниковском районе Днепропетровской области за надругательство над могилами задержан 29-летний безработный мужчина.

Об этом УНИАН сообщили в Центре общественных связей ГУ МВД в Днепропетровской области, 2 января злоумышленник на кладбище возле села Новоалександрополь совершил кражу металлических цепей с четырех могил, общей длиной 24 метра с целью продажи их на металлолом.

По данному факту Синельниковский райотдел милиции возбудил уголовное дело по статье 297 Уголовного кодекса Украины (надругательство над могилой, другим местом захоронения).