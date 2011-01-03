Во Львове снежный покров достиг 13 см
16:19, 03 января 2011Общество
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Синоптики ждут дальнейших усложнений
По состоянию на 3 января высота снежного покрова во Львове достигает 13 см. В праздничные дни прогнозируется усложнение погодных условий, снижение температуры и сильная гололедица. Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Львовского городского совета со ссылкой на Львовский гидрометцентр.
Как сообщили УНИАН в департаменте жилищного хозяйства и инфраструктуры Львовского городского совета, на коммунальных предприятиях города установлено дежурство аварийных бригад.
Ежегодно на Рождественские праздники во Львов приезжает несколько тысяч туристов.
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