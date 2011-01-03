Водоснабжение в восточной части Херсона восстановлено.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Главного управления МЧС в Херсонской области водоснабжение пос. Восточный и в высотных домах по Киндийскому шоссе в Днепровском районе Херсона было восстановлено 2 января ориентировочно в 20.00.

Напомним, что 1 января ориентировочно в 19.00 в результате аварии на водопроводе 350 мм в районе 8-й Восточной улицы без водоснабжения оказалась восточная часть областного центра - поселок Восточный, многоэтажные дома на Киндийском шоссе и часть микрорайона ХБК.