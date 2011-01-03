Во Львове отныне придется платить туристический сбор

Во Львове установили ставку туристического сбора.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Львовского городского совета, в соответствии с постановлением Львовского горсовета, размер туристического сбора будет составлять 1% стоимости гостиничного номера. Его будут платить люди, которые будут поселяться в гостиницах, мотелях, хостелах.

По словам директора департамента экономической политики Львовского городского совета Ирины КУЛИНИЧ, туристический сбор вводится Налоговым кодексом как местный сбор, и вступил в действие с 1 января 2011 года.