Газпром: добыча сланцевого газа в США убыточна

Добыча сланцевого газа в США убыточна, а "сланцевая эйфория" может принести газовой отрасли серьезные проблемы, считает официальный представитель "Газпрома" Сергей Куприянов.

"Если говорить об американском рынке, сейчас там складывается парадоксальная ситуация. Те средства, которые проинвестированы в строительство регазификационных терминалов, практически заморожены. Их загрузка не превышает 15-20% в среднем по США. Те продажи, которые сейчас идут, сланцевого газа, по нашим оценкам, идут с убытками. Но компании не могут не продавать и не добывать газ, потому что нужно возвращать полученные кредиты", - сказал он в эфире телеканала "РБК ТВ".

Куприянов отметил, что, по оценкам "Газпрома", продажи сланцевого газа убыточны.

"По нашим оценкам, да. Единственное, что есть разные компании и разные участки, но отчетность этих компаний - единицы показывают чистую прибыль", - приводит РИА "Новости" его ответ на вопрос: убыточны ли поставки сланцевого газа?

При этом Куприянов считает, что в перспективе "сланцевая революция" может принести проблемы для газовой отрасли в целом.

"На самом деле эта эйфория "сланцевой революции" в США - она может выйти боком для газовой отрасли, потому что в таких условиях неинтересно вкладывать средства, и в какой-то момент, когда спрос в целом в мире станет выше, а добыча не будет нужными темпами наращиваться, в общем, могут быть вполне серьезные проблемы", - полагает он.